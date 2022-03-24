هبوط حاد للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني مساء الخميس





شهد مساء يوم الخميس ومع ختام تعاملات الأسبوع هبوطاً كبيرا لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن وصل في الأيام الماضية لنحو 770 جنيهاً.

صباح يوم الخميس 24 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 730.00 جنيهاً ليهبط مساء اليوم الى 680 جنيهاً وسط تذبذب وإضطراب واسع في الأسواق.

وقامت عدد من البنوك التجارية يوم الأربعاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 630 -647 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)