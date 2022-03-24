انهيار كبير لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني مساء يوم الخميس في السوق الموازي





إنهار سعر الريال السعودي يوم الخميس، مع ختام تعاملات الإسبوع مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم،بعد أن وصل مستويات قياسية في الأيام الماضية وسجل نحو 200 جنيهاً سودانيا.

وسجل الريال السعودي مساء يوم الخميس 180.00 جنيه مقارنة مع سعر البنوك والذي بلغ نحو 172 جنيها وفق متابعة “كوش نيوز” لأسعار البنوك وللأسواق الموازية في السودان.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع منذ بداية العام الجاري نسبة لقلة العرض وزيادة الطلب، مساء يوم الخميس 24 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في ​سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 680.00 جنيه.

​الخرطوم (كوش نيوز)