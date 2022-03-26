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مزارعون بالجزيرة يحققون انتاجية عالية من القمح

مدني 26-3-2022 (سونا)- رغم التحديات التي واجهت محصول القمح هذا الموسم ، بجهود الادارة العليا لمشروع الجزيرة وعزيمه المزارعين تحققت انتاجيات عالية في عدد من أقسام المشروع استطلعت (سونا) عدداً منهم ،

وحقق عدد من المزارعين انتاجية من محصول القمح فاقت الطن ونصف وزادت عن ال 2 طن من القمح في بعض المواقع

المزارع ابراهيم ابارو ترعة ام مريومة تفتيش السديرة القسم الشمالي الغربي 25 جوالا للفدان الواحد..

* المزارع عبدالرحمن متوكل ابوعلقه ترعة معانا تفتيش شندي قسم الهدي 23 جوالا للفدان

* المزارع خالد الباشا ترعة الفرع تفتيش شندي قسم الهدي 21.6 جوال للفدان

* المزارع سفيان الباشا ترعه الفرع تفتيش شندي قسم الهدي 19.3 جوال للفدان

* المزارع محمد مالك الجزولي ترعة الحاج سعد تفتيش السديره الشمالي الغربي 19 جوالا للفدان.

وقد رصدت اداره مشروع الجزيره حوافز تشجيعية للمزارعين الذين حققوا اعلي انتاجية تتراوح بين ال 100الف جنيه الي 200 الف جنيه تقديرا لجهودهم علي أن يتم رصد المزارعين المنتجين عبر مفتشي التفاتيش ومديري الاقسام بالغيط .

سونا