زيادة كبيرة لأسعار تذاكر الطيران بالسودان ..تعرف على رحلات القاهرة جدة جوبا





أبدى أصحاب وكالات سفر ومواطنين سودانيين دهشتهم من الزيادة الكبيرة التي طرأت علي أسعار تذاكر السفر الجوي التي أشاروا إلى أنها تتضاعف بوتيرة يومية تبدو غير موضوعية، واعتبروا أن في الأمر إستغلال وجشع من جانب شركات الطيران.

وفي هذا الصدد فقد كان سعر تذكرة إلى جوبا يتراوح بين ٦٠ و٧٠ ألف جنيه سوداني وارتفعت مؤخراً إلى ٢٢٠ ألف جنيه، اما القاهرة فقد كانت تذكرتها تتراوح بين ٧٥ إلى ١٠٥ ألف جنيه وتتفاوت حالياً بين ٢٥٠ إلى ٣٥٠ ألف جنيه، فيما كان سعر التذكرة إلى جدة في حدود ٩٥ ألف جنيه وتراوحت أمس بين ٢٥٠ و٤٠٠ ألف جنيه.

ورأى أصحاب وكالات أن سوق السفر الجوي يشهد تفلت وتجاوزات وأن الأجهزة الحكومية المختصة تقف تتفرج على المواطن وهو يكتوي بنيران أسعار التذاكر الباهظة، ولفتوا إلى أنهم ليس ضد شركات الطيران بل مع الموضوعية والمنطق في زيادة أسعار التذاكر.

الخرطوم:طيران بلدنا