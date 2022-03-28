ارتفاع سعر الرغيفة الى 60 جنيها





اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع سعر قطعة الخبز الى 60 جنيه ، و تخوفوا من أن يصل سعرها الى 100 جنيه قبل حلول شهر رمضان ، وأرجع الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام الدين عكاشة ذلك الى ارتفاع تكلفة مشتقات صناعة الخبز وقال للجريدة نتفاجأ كل يوم بتصاعد في أسعار المشتقات ونوه الى أن سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو قفز من 25 ألف جنيه الى – 26 جنيه الى 34 الف جنيه خلال أسبوع واحد بينما ارتفع سعر كرتونة الخميرة من 17 الف جنيه الى 25 بالاضافة الى أن ارتفاع تكلفة تشغيل العامل للجوال الواحد من 600 جنيه الى 1000 جنيه خلال أسبوعين فقط فضلا عن استمرار ارتفاع إيجارات المخابز وارتفاع لتر الغاز من 8 جنيه الى 75 الف جنيه ورهن عكاشة ثبات سعر الخبز بثبات أسعار مشتقاته ورأى أن تحقيق ذلك يعتمد على إيقاف الانهيار الكلي في الاقتصاد الذي باتت البلاد تعاني منه .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة