اتحاد الكرة يسمي أنديته المشاركة في بطولات “كاف” من القسم الأول للممتاز





بات في حكم المؤكد أن يسمي اتحاد الكرة أنديته التي ستشارك في بطولات “كاف” رابطة الأبطال والكونفدرالية بناء على نتائج القسم الأول، وسيشارك الأول والثاني في الأبطال، فيما سيظهر ثالث ورابع الترتيب في الكونفدرالية.

ولن يتمكن اتحاد الكرة من إكمال موسمه قبل التوقيت المحدد للاتحاد الإفريقي لتسمية الأندية التي ستشارك في بطولاته، إذ ما يزال القسم الأول متواصلاً، ولم يؤد المريخ والهلال سوى 3 مباريات فقط، لتكون أمامهما 13 مباراة تحتاج لفترة طويلة لإنهاء القسم الأول فقط، ليستحيل إكمال الموسم قبل أغسطس أو سبتمبر، وهو موعد سيكون بعد الموعد المحدد.

صحيفة اليوم التالي