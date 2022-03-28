هبوط حاد للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الإثنين





شهد مطلع الأسبوع، يوم الأحد ومع إفتتاح التعاملات إرتباكاً غير مسبوق في سوق الصرف في السودان وبعد أن أعلنت البنوك سعر الدولار في متوسط 650 جنيهاً عادت وخفضت الأسعار لأقل من 600 جنيهاً، يوم الإثنين تواصل هبوط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن وصل في الأيام الماضية لنحو 770 جنيهاً.

يوم الإثنين 28 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 600.00 جنيهاً وسط تذبذب وإضطراب واسع في الأسواق.

وقامت عدد من البنوك التجارية يوم الإثنين بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 573 -600 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)