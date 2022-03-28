بايدن: روسيا ستخرج قريبا من قائمة أكبر 20 اقتصادا بالعالم





توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، أن تخرج روسيا قريبا من قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم، نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن، في تغريدة على تويتر: “كان الاقتصاد الروسي يحتل المرتبة 11 بين أكبر اقتصاد في العالم قبل هذا الغزو” (في إشارة إلى الحرب بين أوكرانيا وروسيا).

وتابع: “قريبا لن تصبح حتى ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت