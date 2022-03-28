موظفون بمطار الخرطوم يطالبون بالتحقيق حول إتهام الاحتيال





طالب موظفين بمطار الخرطوم إدارة شركات مطارات السودان المحدودة بإجراء تحقيق لتقصي حقيقة مارشح بوسائط التواصل الإجتماعي حول ضلوع موظفين في عملية احتيال على المسافرين.

وأشار ثلاثة موظفين تحدثوا لطيران بلدنا _فضلوا حجب أسمائهم _ إلى أن ماتم تداوله حول تعرض حاملي الزيارات لاحتيال يقضي بدفع الواحد منهم أربعين ألف جنيه رسوم تأمين، يعد إتهام خطير يجب أن يخضع للتحقيق.

ولفتوا إلى أهمية إجراء التحقيق وذلك لمعرفة هل ماتم تداوله صحيحا ام مجرد شائعات، ونوهوا إلى أن الأمر اذا كان حقيقة فيجب محاسبة الضالعين والكشف عنهم حتى لاتتشوه سمعة كل الموطفين، ولفتوا إلى أنه في حالة ثبت أن ماتم تداوله لا أساس له من الصحة فيجب تحريك إجراءات قانونية ضد من يقف وراء ماتم تداوله.

وسعت مجلة طيران بلدنا للاسستيثاق من ماتم تداوله إلا أنها لم تحصل على توضيحات من شركة مطارات السودان المحدودة.

الخرطوم:طيران بلدنا