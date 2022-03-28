أزمة دقيق وزيادة جديدة في أسعار الخبز





كشف أصحاب مخابز، عن مشكلة في دقيق المخابز، حيث أعلنت بعض المطاحن إضرابها عن توزيع الحصص المقرّرة دون أسباب واضحة.

وفي الأثناء، طبق عدد من المخابز زيادة جديدة في الأسعار، وارتفع سعر الخبز إلى (60) جنيهاً بدلاً عن (50) جنيهاً.

وعزا الناطق باسم تجمع المخابز عصام عكاشة، الزيادة لتزايد تكلفة صناعة الخبز، ونوه إلى ارتفاع جوال الدقيق من (29) ألف جنيه إلى (64) ألف جنيه، فضلاً عن زيادة أسعار الخميرة من (17) ألف إلى (25) ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة من (500) إلى ألف جنيه.

وأضاف عكاشة أن زيادة أسعار الجازولين والكهرباء والغاز أثّرت بصورة كبيرة في ارتفاع التكلفة، وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الخبز حال لم تكن هنالك خطط وسياسات لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الأزمة الحالية ودخوله مرحلة الانهيار، ولم يستبعد أن يصل سعر الخبز إلى (100) جنيه، ونفى رفض المطاحن تسليمهم الدقيق.

صحيفة الصيحة