خسائر مليارية واصابات بـ(الجنون والاسهالات) وسط تجار الذهب





على نحو مفاجئ شهدت أسعار الذهب أمس الاثنين انخفاضاً كبيراً بمجمع الذهب بالخرطوم، متأثر بهبوط سعر الصرف بالسوق السوداء. وأعلن رئيس المجلس الاستشاري لاتحاد الصاغة وتجار الذهب عاطف أحمد، انخفاض أسعار الذهب بنحو 25%، وقال إن سعر جرام الذهب انخفض إلى 35 ألف جنيه بدلاً عن 45 ألف جنيه ، بفارق 10 آلاف جنيه لسعر الجرام الواحد. وعزا عاطف لـ”الحراك” تراجع أسعار الذهب لجملة أسباب أبرزها انخفاض سعر الدولار بالموازي، وتراجع أسعار البورصة العالمية، كاشفاً عن تعرض التجار لخسائر فادحة قدرها بملايين الدولارات، متوقعاً أن يؤدي الانخفاض في أسعار الذهب لانتعاش حركة البيع والشراء خلال الفترة القادمة.

من جانبه وصف عضو اتحاد الصاغة ـ مفضلاً حجب اسمه لـ”الحراك”، أوضاع بعض التجار بـ”البائسة”، في اعقاب الانخفاض المريع لأسعار الذهب، وأكد أصابة بعض التجار بما وصفه بـ(الجنون)، وقال العضو : هناك بعض التجار اصابتهم الصدمة وانتشرت وسطهم اعراض (الاسهالات المائية)، وقال عضو الغرفة إن بعض التجار أصبحوا “حارسين لدورة مياه حمامات المسجد الكبير” المجاور لعمارة الذهب، وأكد تعرض أحد تجار الذهب لخسائر 8 مليارات جنيه، وأشار إلى أن تاجراً آخر اشترى مايقارب 5 كيلو من الذهب في حساب 45 ألفاً لسعر الجرام مع صعود سعر الصرف، بغرض الحفاظ على رأس المال. مؤكداً توقف حركتي البيع والشراء بالسوق.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي