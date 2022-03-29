موردون : تطبيق زيادة جمركية كبيرة اعتباراً من اليوم





كشف موردون، عن زيادات كبيرة في بعض النسب الجمركية، وارجاع الرسم الإضافي لعدد من السلع.

وقال عدد من الموردين استفسرتهم لـ(السوداني ) إن “سستم” التخليص تم إيقافه أمس، وأنه من المقرر تطبيق الزيادات اعتباراً من اليوم، وأضافوا أن هنالك زيادة في الجمارك بلغت نسبة (١٠٠٪)، لمعظم سلع الأواني المنزلية، والأجهزة الكهربية والأخشاب والأثاثات، والملبوسات الجاهزة.

وأشاروا إلى أن كل الحلويات عليها رسم إضافي (٢٥%)، وإطارات السيارات الصغيرة (٢٥%) رسم اضافي، السيارات كبيرة (١٠%) رسم إضافي، وكذلك الدقيق زيادة جمارك (٣%)، إلى جانب (٢٥%) رسم إضافي، ومستحضرات التجميل رسم أضافي بنسبة (40%) .

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني