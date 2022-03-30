روسيا ترسل (20) ألف طن من القمح منحة للسودان





أعلن وزير الزراعة والغابات أبوبكر عمر البشرى، عن ارسال منحة قمح من جمهورية روسيا للسودان تبلغ 20 ألف طن غير مشروطة،لابداء حسن النوايا بين البلدين.وأكد وجود تفاهمات كبيرة بين البلدين في المجال الزراعي،كاشفاً عن تعهدات روسية بتمويل انشاء مصنع لانتاج الأسمدة في البلاد،وتدريب وتأهيل عدد من الكوادر في المجال الزراعي، وأشار إلى تقديم روسيا مقترحاً للجانب السوداني بغرض انشاء كلية متخصصة في التقنيات الزراعية والبيطرية، وأكد موافقة الوفد بالجانب السوداني الذي زار موسكو برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة على المقترح الروسي، مشيراً إلى انهم تلمسوا من روسيا الجدية والرغبة الملحة للاستثمار في السودان، وأكد تشجيع وزارته لجميع أنواع الاستثمار في المجال الزراعي، بما يتماشى مع قانون الاستثمار.

صحيفة الصيحة