رئيس المريخ يكشف أسباب الاستغناء عن غارزيتو





كشف رئيس نادي المريخ “حازم مصطفى” عن أحد الأسباب التي دفعت إدارة النادي للاستغناء عن خدمات المدرب الأسبق للفريق الفرنسي “دييغو غارزيتو”.

وبحسب ما تحصلت عليه (الصيحة)، فإن “القنصل” كشف عن تقرير فني مثير للجدل قدمه المدرب الفرنسي للإدارة التي رأت أن ما ورد فيه بشأن قائمة الشطب غير منطقي وهو ما قاد للاستغناء عن المدرب.

وبحسب التقرير المكتوب الذي تم نشره، فإن الفرنسي حدد “11 لاعباً” للمغادرة من بينهم الاستفادة من خانة “سيف تيري” الذي كان انتقل وقتها لنادي فاركو إلى جانب “اديلي، طوني، طيفور، محمد عباس، حمزة داؤود، كولينا، زرقه، محمد المصطفى، التاج يعقوب، كرنقو وطبنجة”.

وبحسب مصدر مقرب من المدرب الفرنسي، فإن “غارزيتو” كان وضع الثنائي النيجيري “اديلي وطوني” في قائمة الاستغناء بسبب تحفظه على سلوك الثنائي مع الجهاز الفني وعدم احترام الضوابط التي وضعها وهو ذات السبب الذي قاده لطرح اسم “عمار طيفور” الذي كان يتواجد بأمريكا وقتها بسبب خلافات مع إدارة “سوداكال”، حيث طلب الفرنسي أكثر من مرة حضوره ليخضع للتأهيل تحت قيادة “انطوني” وهو ما رفضه اللاعب وقتها.

وكان “غارزيتو” طلب في تقريره التعاقد مع حارس مرمى جيد ورشح حارس مرمى الأمل عطبرة “جرس كافي” وحارس الشرطة القضارف.. كما طلب التعاقد مع عناصر اجنبية مميزة.

صحيفة الصيحة