هيئة رواد المستقبل تطرح مبادرة لحل الراهن وتلتقي فولكر





كشفت هيئة رواد المستقبل (هرم) عن طرحها مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وقال مسؤول العلاقات الخارجية د.يعقوب عبدالكريم نورين أن المبادرة تم طرحها على رئيس بعثة اليونيتامس فولكر لتلتقي به خلال يومين وهي قيد التشاور، مشيرا الى سعي الهيئة الى وضع رؤية قادرة على إدارة التنوع بالحد الذي يخدم المجتمع السوداني المتسامح .

وأشار الأمين العام للهيئة د. نصر الدين احمد أدريس أن الهيئة تستند في مرجعيتها على هياكل حاكمة تضم خمسة أمانات من بينها الإدارة المركزية والتنفيذية الى جانب القانونية التي تحوي عدد من القانونين ولفت إلى أن الهيئة التي تشكلت من أساتذة الجامعات الأكاديمين تمثل هيئة مجتمع مدني يعنى بالشأن العام السوداني سعيا منها الى إيجاد معالجة للأزمة بشكل أمثل يخدم الشعب السوداني من خلال الطرح العلمي جاء ذلك لدى تدشين الهيئة لطرح رؤيتها حول الراهن السوداني للرأي العام عبر منبر وكالة السودان للأنباء اليوم.

من جانبه دعا مسؤول الإعلام بالهيئة د. عيسى محمد مصطفى بضرورة العمل على الوصول إلى حوار سوداني سوداني يحترم الرأي والرأي الآخر مشددا على ضرورة أتاحة الفرصة للمعارضة الرشيدة لإظهار الجانب الآخر عبر الإعلام وتصحيح الصورة النمطية للبلاد التي تغطي عليها قضايا المصدر المفتوح في ظل انعدام المعلومة من الجهات الرسمية مقرا بفشل النخب السياسية السابقة في إيجاد مشروع وطني موحد يدير التنوع الإقتصادي الذي أفقرته سوء السياسات الإدارية الخاطئة مؤكدا بذل الهيئة كافة الجهود لخلق حاضنة تجمع كل السودانيين لنقطة السلام الدائم الذي لا يستثني أحد للعبور من المرحلة الانتقالية الى إنتخابات حرة ونزيهة يصل فيها الشعب إلى من يحكمه عبر صناديق الأقتراع.

الجدير بالذكر أن هيئة رواد المستقبل نشأت فكرتها من خلال لقاءات عدة تمت بين الأعضاء وقوى المجتمع المدني لبلورة كيان جامع يضم الأكاديمين من الكفاءات لخدمة الشأن العام.

وكالة سونا