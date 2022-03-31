لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو للالتزام بالسلمية





دعت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم الى ضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات، فيما جددت اللجنة توجيهاتها بإستمرار حملات القوات المشتركة تجاه المركبات غير المقننة وتشمل السيارات والركشات والمواتر وكافة الظواهر السالبة ،ودعت اللجنة المواطنين بتبليغ مراكز الشرطة عن مظاهر سالبة او مركبات غير مقننة حفاظا على أمن وسلامة المواطن. وتعلن اللجنة أن حركة السير ستكون اليوم الخميس كالمعتاد وان الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات، كما انها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها. وعليه تهيب اللجنة بالمواطنين الكرام بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، كما أن منطقة وسط الخرطوم (من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً) غير مسموح بالتجمعات فيها.

سونا