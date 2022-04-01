رغم إنخفاض سعر الدولار.. ارتفاع كبير لتذاكر الطيران لكل من السعودية ،مصر ،تركيا، وجنوب السودان





رغم إستعادة الجنيه السوداني جزء من عافيته عقب تراجع إرتفاع قيمة العملة الأجنبية بالسودان إلا أن أسعار تذاكر السفر الجوي لم تشهد إنخفاض.

وبلغ سعر التذكرة ذهاب الخرطوم جدة ٢٥٠ ألف جنيه، الرياض ٢٢٠ ألف، القاهرة 240 ألف، جوبا 220 ألف جنيه، اسطنبول ٣١٩ ألف، الخرطوم دبي ١٨٥ ألف جنيه.

وأبدى أصحاب وكالات امتعاضهم من إستمرار شركات الطيران في بيع التذاكر بذات قيمتها رغم إنخفاض أسعار الدولار، واشاروا إلى أن ضعف أجهزة الحكومة وعلى رأسها الطيران المدني من أبرز أسباب بروز سطوة شركات الطيران التي أشاروا إلى أنها لاتخضع لرقابة.

الخرطوم: طيران بلدنا