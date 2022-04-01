صدام بين إسبانيا وألمانيا.. وقرعة صعبة للعرب في المونديال





انتهت عملية سحب قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام لأول مرة بالأراضي العربية نهاية العام الحالي.

ونالت قطر، حق استضافة المونديال، الذي سيقام في الشتاء بين يومي 21 نوفمبر/تشرين ثان، و18 ديسمبر/كانون أول.

وأقيمت القرعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، لتتبقى فقط 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يلي المجموعات كاملة:

المجموعة A قطر الإكوادور السنغال هولندا

المجموعة B إنجلترا إيران أمريكا الفائز من (إسكتلندا وأوكرانيا)* ويلز

المجموعة C الأرجنتين السعودية المكسيك بولندا

المجموعة D فرنسا الفائز من (الإمارات وأستراليا)* بيرو الدنمارك تونس

المجموعة E إسبانيا الفائز من نيوزيلندا * كوستاريكا ألمانيا اليابان

المجموعة F بلجيكا كندا المغرب كرواتيا

المجموعة G البرازيل صربيا سويسرا الكاميرون

المجموعة H البرتغال غانا أوروجواي كوريا الجنوبية

المنتخبات المتأهلة

أوروبا: ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، كرواتيا، صربيا، بولندا، هولندا، سويسرا

أفريقيا: السنغال، غانا، تونس، المغرب، الكاميرون

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، الإكوادور

آسيا: قطر (البلد المستضيف)، السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران

أمريكا الشمالية: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية

نظام سحب القرعة

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 4 مستويات، كل مستوى يضم 8 منتخبات وفقًا لترتيبهم في تصنيف الفيفا عن الشهر الماضي.

المستوى الأولى: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، كرواتيا، أوروجواي، المكسيك، الولايات المتحدة

المستوى الثالث: المغرب، تونس، إيران، اليابان، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، السنغال

المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا، بالإضافة إلى المنتخبات الـ 3 التي ستتأهل من الملحق .

موقع كووورة