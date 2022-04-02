البرهان يدعو فولكر بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني





حيا السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الجمعة بإستاد الكلية الحربية لدى تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري الشعب السوداني والقوات المسلحة وكل القوات النظامية على الصبر والتضحيات التي تقدم بالرغم من ظروف التشظي والتشرزم بين القوى السياسية التي تتسبب في عدم التوافق الوطني و زيادة معاناة الناس.

كما هنأ الضباط المتخرجين وأسرهم ومنسوبي الكلية الحربية وجامعة كرري على تخريج الدفعات بالكليات المختلفة.

جاء ذلك بحضور السيد رئيس هيئة الأركان ومدير عام قوات الشرطة ومدير المخابرات العامة ووالي الولاية الشمالية المكلف والسادة نواب رئيس هيئة الأركان والمفتش العام وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات والأفرع وقادة الوحدات بالعاصمة والملحقيين العسكريين.

وأكد السيد القائد العام أن القوات المسلحة وكافة القوات النظامية لن تفرط في أمانة الوطن بالرغم من تعرضها للظلم وحملات التشويه، وتساءل عن المستفيد من هذه الحملات مؤكدا أنها قوى لا حظ ولا نصيب لها من الوطنية.

كما شدد سيادته على أن القوات المسلحة لا تريد حكم البلاد لوحدها ولم تتوقف عن دعوة لجان المقاومة و القوى الوطنية للحوار والتوافق الوطني المنشود مؤكدا على ألا إعتراض على أي مبادرة تحقق هذا الهدف. وشدد على أن الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث نتيجة لمزايدات القوى السياسية التي مازالت تتمنع عن التفاوض والحوار.

إلى ذلك دعا سيادته رئيس البعثة الدولية يونيتامس فولكر بيرتس بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني وبأن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد. بينما دعا الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شئون البلاد

من جانبه حيا السيد رئيس هيئة الأركان سيادة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين شهداء البلاد والقوات المسلحة منذ الاستقلال وعبر عن سعادة القوات المسلحة بتخرج الضباط الجدد مؤكدا تعهدها ببذل أبناءها في سبيل شرف الإنتماء للوطن والذود عنه مذكرا بأن القوات المسلحة تفاخر بتنشئة منسوبيها على قيم الشهامة والشجاعة والولاء للوطن ودعا كل أبناء السودان في الداخل والخارج على المحافظة على قيم وموروثات الشعب السوداني التي تشكل في مجملها هوية البلاد .

كما شدد سيادته على أن القوات المسلحة ستظل قوية ومتمسكة بالمحافظة على البلاد وفق عقيدة عسكرية وقتالية مستمدة من شعارها ( الله – الوطن)، كما شكر سيادته السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع لدعمهما المستمر لجامعة كرري.

كما اوصى سيادته المتخرجين بتقوى الله والعمل بتفان وإخلاص ونكران ذات والعمل بجد للمساهمة في تطوير القوات المسلحة والوفاء لقسم الولاء للبلاد والسهر على أمنها واستقرارها.

وعلى ذات الصعيد فقد كرم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الضباط المتفوقين من الخريجين مقلدا أوائل الدفعات سيف النصر ووسام التفوق من الطبقة الثالثة.

يذكر أن الدفعات المتخرجة شملت مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.

الخرطوم 1-4-2022 (سونا)