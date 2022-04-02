جواو موتا: لن اغير طريقتي امام الاهلي وفرصة تأهلنا ليست مستحيلة





کشف جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال عن صعوبة مواجهة الأهلي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

ويكفي الأهلي التعادل من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بينما لا بديل عن الفوز لفريق الهلال .

وقال موتا : مباراة الأهلي صعبة وفرصة التأهل أيضا صعبة ولكن ليست مستحيلة ” . وشدد مدرب الهلال ” سنلعب تحت ضغط وهو أمر جيد ولكن نلعب من أجل التأهل ، مباراة صنداونز كانت سيئة لنا من ناحية النتيجة لكن جيدة على مستوى الأداء ” . وأوضح جواو موتا : النتيجة أمام صنداونز قد تكون إيجابية لأنها وضعتنا تحت الضغط ولم تجعلنا نشعر بالراحة قبل مباراة الأهلي ” وأضاف المدير الفني للهلال ” علينا أن نتعلم كيف يكون لنا سياسة التعلم من الهزائم والبناء عليها تلك هي الظروف التي يجب أن ننمو ونتطور فيها ” .

وشدد ” الأهلي فريق كبير يمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين الممتازين أعلم أن لديهم غيابات بسبب الإصابات لكن لديه اللاعبين القادرين على تعويض ذلك ” .

وتابع جواو موتا ” أعلم أنها ستكون مباراة صعبة ، سنحاول جعلها صعبة على الأهلي ونحقق الفوز ” .

وكشف المدير الفني لفريق الهلال ” سألعب ضد الاهلي بنفس طريقتي وأسلوبي لن اغيره ، ولن أذهب للهجوم فقط سندافع أيضا ، الذهاب للهجوم لن يكون سببا لجعلنا نفوز ، لكن لابد أن نحافظ على شكل الفريق.

واختتم تصريحاته ” علينا أن نكون متماسكين ومتحدين أكثر من أي مباراة أخرى للخروج ببطاقة التأهل للدور القادم ” .

ويستضيف الأهلي الهلال الأحد بختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

صحيفة الصيحة