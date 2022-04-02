ليفربول يتصدر البريميرليج مؤقتًا بالفوز على واتفورد





تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه واتفورد (2-0)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الـ31 من المسابقة، على ملعب آنفيلد.

وسجل هدفي ليفربول كل من: ديوجو جوتا (22) وفابينيو (89 من ركلة جزاء).

وارتفع رصيد ليفربول بذلك إلى 72 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي بفارق نقطتين، قبل خوض الأخير مواجهته مع بيرنلي، في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة، في المركز الثامن عشر.

وافتتح صلاح مسلسل فرص ليفربول في الدقيقة الأولى، عندما نفذ روبرتسون ركلة ركنية، أحدثت دربكة في منطقة الجزاء، قبل أن تصل إلى النجم المصري الذي سدد بعيدا عن المرمى.

ورد واتفورد في الدقيقة 13، عندما تابع هرنانديز ركلة ركنية تم تنفيذها نحو القائم القريب، ليسدد الكرة برأسه في مكان وقوف حارس ليفربول، أليسون بيكر.

وتمكن ليفربول من افتتاح التسجيل، عندما ارتقى جوتا لعرضية من جوميز، ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وطالب جمهور ليفربول بركلة جزاء، في الدقيقة 29، بعد لعبة مشتركة بين روبرتسون وسيسوكو، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وافتتح ليفربول الشوط الثاني بفرصة خطيرة، في الدقيقة 46، عبر عرضية من الناحية اليمنى لجوميز، أبعدها المدافع كاباسيلي برأسه سريعا، قبل أن تصل إلى المتحفز روبرتسون.

وذهبت رأسية فان دايك بعيدا عن مرمى واتفورد، في الدقيقة 56.

وأضاع واتفورد فرصة خرافية بعدها بدقيقة واحدة، حينما وضع سار الكرة على طبق ذهبي أمام هرنانديز، الذي سدد بجانب القائم.

وأهدر جوتا فرصة إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة 59، عندما علت رأسيته مرمى واتفورد، إثر متابعة لركلة حرة نفذها هندرسون.

وبعدها بدقيقتين، تابع اللاعب نفسه تمريرة من هندرسون بجانب المرمى.

ودخل فابينيو في تشكيلة ليفربول مكان جونز، فيما خرج صلاح من الملعب، وشارك بدلا منه ساديو ماني.

ومر ربع الساعة الأخير هادئا، دون فرص حقيقية من الطرفين، قبل أن يتمكن ليفربول من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة قبل الأخيرة، عندما نفذ فابينيو بنجاح ركلة جزاء احتسبها الحكم، بعد مشاورة حكام الفيديو.

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