لليوم السادس..المركزي يلبي طلبات المصارف من النقد الأجنبي لمقابلةطلبات عملائها





قام بنك السودان المركزي لليوم السادس على التوالي بتلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة طلبات عملائها من النقد الأجنبي.

واعلن البنك في تعميم صحفي انه سيستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

وكالة سونا