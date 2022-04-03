شاهد بالفيديو.. كاميرا مراقبة مثبتة أمام منزل توثق بابداع “برش رمضان” في أحد أحياء الخرطوم





وثقت كاميرا مراقبة مثبتة أمام منزل، بابداع “برش رمضان” بأحد أحياء العاصمة السودانية الخرطوم.

وأظهر المقطع الذي تمت زيادة سرعة لقطاته، بداية البرش من إعداد المكان، إلى إحضار الصواني، ثم تناول الإفطار وأداء الصلاة، وشُرب القهوة والشاي، ثم الأنس والانصراف.



والإفطار الجماعي في الشوارع والساحات العامة، من أبرز العادات الاجتماعية التي تميز شهر الصوم في السودان. وتعد الروابط الاجتماعية والتلاحم من العادات التي لا يزال أهل السودان يحافظون عليها في هذا الشهر.

الخرطوم: (كوش نيوز)