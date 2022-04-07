شرطة الخرطوم تنفى صلتها بوفاة الفقيد الطيب عبدالوهاب وتشكر المواطنين الذين قدموا وجبة الإفطار للقوات





تترحم شرطة ولاية الخرطوم على روح الفقيد الطيب عبدالوهاب الذى توفى بشرق النيل الأربعاء وتؤكد عدم إستخدامها للرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين لعدم وجود مبرر لذلك وأن قلة عدد المتظاهرين وقصر فترة التعامل أسوة بمحليتي أمدرمان والخرطوم فيما تم تفريقهم بالغاز فقط رغم جنوح المتظاهرين بإتلاف المركبات وسَور الحديقة الدولية بإشعال النار في اشجار النخيل بشارع إفريقيا والتعدي على رجال الشرطة …..

حسب المعلومات الواردة أن الفقيد تم إحضاره بواسطة ركشة للمستشفى عقب صلاة المغرب ولم يحدد مكان إصابته وتم إستلامه بواسطة ذويه وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة…….

وعلى ذات الصعيد تمكنت القوة من ضبط عدد (٥) متهمين عثر بحوزتهم على أسلحة غير مرخصة داخل المواكب بمنطقة أمدرمان حيث تم القبض على( ٤) متهمين يحملون( ٢) كلاشنكوف داخل عربة صالون بدون لوحات ومتهم أخر يحمل مسدس غير مرخص بالخرطوم بحري تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

كما تتقدم الشرطة بالشكر للمواطنين الذين قدموا وجبة الإفطار للقوات العامله بشارع المطار ومناطق أخرى بالولاية أكدت من خلاله أن الأمن مسؤلية الجميع في ظلال الشهر الكريم .

هذا مالزم توضيحه