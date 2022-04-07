برشلونة يستهدف صفقة مفاجئة من تشيلسي





ذكرت تقارير صحفية مساء الخميس، أن برشلونة يخطط لصفقة مفاجئة، يضم من خلالها نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي ماسون مونت.

ويستهدف مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، إجراء إصلاحات صيفية ضخمة في سعيه لاستعادة لقب الليجا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”، يريد تشافي ضم مونت كجزء من ثورته الجريئة.

ومونت (23 عامًا)، هو أحد الأسماء الأساسية في تشكيلة تشيلسي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، بعد أن حصل على فرصته الأولى للمشاركة في الفرق الأول، في عهد مدرب الفريق السابق فرانك لامبارد بموسم 2019-2020.

ومنذ ذلك الحين، خاض لاعب خط الوسط ما يقرب من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وخاض 27 مباراة دولية مع إنجلترا.

ويستهدف برشلونة لاعبين آخرين مثل نجم لايبزيج كريستوفر نكونكو، الذي يعد أحد أكثر اللاعبين طلبًا في أوروبا، إضافة إلى نجم وسط وولفرهامبتون روبن نيفيز.

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