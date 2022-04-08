بنك سوداني يعلن عن ترتيبات لشراء القمح من المنتجين بتمويل حكومي





أعلن د. عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة أن اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي في إجتماعها اليوم برئاسة د. أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات المكلف وقفت على الترتيبات الجارية لشراء فائض القمح من المزارعين وفقاً للسعر التركيزي المعلن من قبل الدولة بواقع (43) ألف جنيه للجوال زنه مائة كيلو .

وأعلن مرزوق في تصريح (لسونا) أن مدير عام البنك الزراعي استعرض الترتيبات التي وضعها البنك لشراء القمح من المنتجين مطلع الأسبوع المقبل وتوفير مواعين التخزين .

وأشار إلى تأكيد ممثل وزارة المالية أن الوزارة بصدد توفير التمويل اللازم لشراء فائض القمح .

وأكد المحافظ أن عمليات حصاد القمح تمضي بصورة متسارعة بكل أقسام المشروع ولفت لضرورة توفير الدعم المطلوب من قبل الدولة لإنجاح عمليات حصاد القمح والفراغ منه في وقت مبكر تقليلا للفاقد .

مدني 7-4-2022 (سونا)