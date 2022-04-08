أغنى 10 مليارديرات في العالم يتقدمهم إيلون ماسك بثروة فلكية





ظهر من قائمة أصدرتها أمس مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية عما كانت عليه ثروات أصحاب المليارات العام الماضي بالعالم، وهي الرقم 36 حتى الآن، أن عددهم تراجع كثرواتهم، فقد كانوا 2755 بلائحة 2021 ويملكون 13.1 تريليون دولار، وأصبحوا 2668 يملكون 12.7 تريليونا، فيما خرج 329 من قائمة 2021 وانضم 236 مليارديرا جديدا إلى قائمة العام الحالي، بينهم نجمة البوب ريهانا.

وتصدر من تمت معرفتهم من عرب القائمة رجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس، الذي احتل المرتبة 304 عالميا، بثروة قدرها 7.7 مليار دولار، تلاه رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، المالك 5.1 مليار، وهو في المرتبة 536 عالميا، تلاه الملياردير المصري نجيب ساويرس ثالثا، محتلا المرتبة 883 عالميا، بثروة بلغت 3.4 مليار دولار، فيما حل في الدرجة الرابعة رجل الأعمال الإماراتي حسن سجواني، بثروة مقدارها 2.7 مليار، جعلته بالمرتبة 1163 في التصنيف العالمي.

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