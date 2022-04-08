الأمم المتحدة: مقتل (100) شخص في نزاع قبلي بدارفور





قالت الأمم المتحدة، ، إن التقديرات تشير إلى مقتل (100) شخص، في نزاع قبلي بولاية جنوب دارفور.

ووفق تقرير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، اندلعت معارك عنيفة في (11) قرية بولاية جنوب دارفور، جراء مقتل جندي من إحدى القبائل على يد مجهولين من قبيلة أخرى في 26 مارس الماضي.

وأفاد التقرير بأن التقديرات تشير إلى مقتل أكثر من (100) شخص، بينهم (6) أطفال، فيما لا يزال طفلان في عداد المفقودين.

وأوضح التقرير أنه تم إحراق عدة قرى ونزوح حوالي (500) شخص إلى قاعدة عسكرية للجيش السوداني بالقرب من بلدة قريضة (جنوب غرب) طلباً للحماية، وأضاف: حوالي (15) ألف شخص تأثروا بالنزاع في ولاية جنوب دارفور

الصيحه