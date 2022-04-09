14 ثائرا فقدوا اعينهم بسبب (البمبان) والقنابل الصوتية





كشفت إحصائية لمنظمة حاضرون عن فقد (14) شاب/ة أحد العينين أو الإبصار منذ انقلاب الـ25 من أكتوبر الماضي، جراء تعرضهم للإصابة المباشرة في العين بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع (البمبان) أو القنابل الصوتية أو الطلق المطاطي أو الناري أو الحجارة المستخدمة من قبل القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين. ووفقًا للإحصائية ـ بحوزة (الجريدة) نسخة منها ـ فإن (11) خضعوا لعملية استئصال أحد العينين بينما فقد (3) الإبصار.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة