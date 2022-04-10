قدم.. الريال يُحقق انتصارا سهلا على جاره خيتافي





تغلب ريال مدريد على جاره خيتافي بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

سجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أول أهداف الريال في الدقيقة 38 مستثمرا كرة عرضية من مواطنه فينيسيوس جونيورز وصلت له أمام مرمى خيتافي ثم تابعها برأسه داخل الشباك.

وانتظر الريال إلى غاية الدقيقة 68 ليؤمن انتصاره بهدف ثان جاء إثر تمريرة من البرازيلي الآخر رودريغيز قدمها إلى زميله لوكاس فاسكيز المتواجد بعيدا عن أي رقابة ليضعها الأخير بسهولة في المرمى.

وعزز ريال مدريد موقعه بقمة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة أبقته في المركز الرابع عشر.

البيان