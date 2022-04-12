ميناء الخير ببورتسودان يشهد انتظام في تفريغ ناقلات المشتقات البترولية





شهد ميناء الخير ببورتسودان المتخصص في مناولة المشتقات البترولية ، انتظاما في حركة وصول وتفريغ ناقلات المشتقات البترولية ،حيث تم تفريغ ناقلة غاز طبخ حمولة ( ٥٠٤٦ ) طنا ، وتفريغ ناقلة فيرنس حمزلة ( ٤٨٥٩٨ ) طنا . فيما استقبلت منطقة الانتظار خارج الميناء ثلاث ناقلات جازولين باجمالي حمولة ( ٧١٤٤٤ ) طنا ، وناقلة غاز طبخ حمولة ( ٥٥٠٤ ) أطنان ، وذلك الى حين استكمال اجراءات الدخول الى منصات التفريغ داخل الميناء . من جهته أكد كابتن رامي عمر صيام مدير ميناء الخير في تصريح (لسونا) جاهزية الميناء لاستقبال وتفريغ كل ناقلات المشتقات البترولية التي تصل الى الميناء.

سونا