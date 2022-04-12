الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





شهد يوم الثلاثاء منتصف تعاملات الأسبوع إرتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن شهد موجة من الإنخفاض في الأسبوعين الماضيين وسبق أن وصل في مارس الماضي لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 590.00 جنيهاً للشراء ونحو 600 جنيه للبيع.

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الثلاثاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 560 -570 جنيه للدولار، حيث تفوق سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي على سعر البنوك .

الخرطوم (كوش نيوز)