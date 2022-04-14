استشارة تزلزل مواقع التواصل.. سيدة سودانية تعترف: أنا متزوجة وحملت من ضابط وانجبت منه بنت وزوجي على علم بهذه الواقعة ورغم ذلك رفض أن يطلقني فماذا أفعل؟





أصابت سيدة سودانية مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بالذهول وذلك على خلفية اعترافها بواقعة عبر استشارة عاطفية زلزلة بها المواقع الاسفيرية.

وبحسب الاستشارة التي رصدتها محررة موقع النيلين والمتداولة والتي تم نشرها على إحدى الصفحات المهتمة بنشر المشاكل العاطفية والزوجية وحلها, فقد كشفت السيدة عن مشكلة خطيرة وبالغة التعقيد.

حيث أكدت السيدة في اعترافها الذي سجلته أنها تزوجت في عمر مبكر بسبب إجبار والدها لها على الزواج من أحد أقاربها.

وقالت وفقاً لما قرأت محررة موقع النيلين: (أقسم بالله أقول ألحق وإلا شئ غيره أنا اتزوجت وعمري ١٧سنه غصب من ولدي لي أحد اقربائي وجدت الضرب المبرح من ابي حتي اتزوج واخبرت زوجي ولم يقبل وكانت كلمتو اقعي البحر اتزوجتو م ارتحته معاهو من بيت ايجار لي بيت ايجار وحتي المعيشه م براي يعني بجي الصباح بيت امو فطور وغداء كلو هناك يعني بالمختصر بيتي م بلمني معاهو الا النوم).

وواصلت: (جيت راجعه بيت أهلي لي الأربعين بعد تلاته شهور وابيت ارجع تاني بس أبوي تاني جبرني قدام زوجي بهددني بالقتل حصلت مرحله اشرد لي عمتي بس ابوي برضو بي وراي جا هناك وبهددني وبقول لي شايفه شنطتي دي فيها سكاكين ليك لو ابيتي ترجعي).

وتابعت: (المهم في النهاية أنا عملته الغلط الأكبر وأنا بين كده وكده أنا حملته من ضابط وولدته وبتي أسي عمرها سنتين وزوجي عارف وما عايز يطلقني مشي اتزوج ومسمي بتو علي اسم بتي م عارفه أنا أسي أعمل شنو).

وختمت استشارتها التي أثارت ضجة غير مسبوقة: (بكل الطرق رافض الطلاق حتي قالنا ليهو ح نرجع حقك بالرغم أنو حقو م بكمل ال١٠٠مليون أعمل شنو؟ أنا عشته طفوله موجعه الآن أنا عمري ٢١ علما أن الضابط م مقصر من بتو من اي ناحية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين