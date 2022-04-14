لأول مرة في السودان .. شركة تسهل الحصول على جنسية أوروبية وجواز يسمح بالسفر لـ 130 دولة





طرحت شركة (باسبورت ليقسي) حلولاً مبتكرة للسودانيين الراغبين في الحصول على جنسية وجواز أوروبي ضمن خياراتهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، جاء ذلك خلال زيارة مستشار الشركة (إيفان دي نوزو) للخرطوم حيث سيكون متحدثا يوم غد الجمعه بفندق السلام روتانا في الحدث الذي تقيمه الشركة، ويقدم شرحا وافيا ومجاوبا على الاستفسارات.

تأشيرة سفر مجانية

حيث يسمح لك جواز السفر الثاني الذي تحصل عليه من خلال برنامج الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار أو الإقامة الأوروبية بالسفر بدون تأشيرة والتأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 135 دولة.

علم أطفالك في أوروبا

يمكّنك الحصول على الجنسية الأوروبية أنت وأفراد أسرتك من الدراسة والعيش والعمل في أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي.

الاستثمار والاعمال التجارية العالمية

من خلال الحصول على جنسية ثانية ، ستتمكن من السفر بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة. هذا يفتح ثروة من فرص الأعمال التجارية العالمية. تسمح لك بعض البرامج ، على سبيل المثال ، غرينادا وتركيا ، بالحصول على تأشيرة مستثمر E2 من الولايات المتحدة الأمريكية

الخطة ب

جميع البلدان التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تسمح لك بالحصول على جنسية مزدوجة. يضمن ذلك سلامة وأمن عائلتك من خلال توفير فرصة للهجرة إلى بلد آخر مع السماح لك بالاحتفاظ بجنسيتك من بلدك الأم.

تمهيد الطريق للأجيال القادمة

تتمتع العديد من الجنسيات بفائدة المواطنة عن طريق النسب. بمعنى ، يمكن أن يمنح استثمارك اليوم فوائد كبيرة لأجيالك القادمة.

سجل لحضور الحدث المميز مجانا غدا الجمعة بفندق السلام روتانا من 5 وحتى 6 مساء

https://bit.ly/3vibZ0H