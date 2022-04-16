وزير بحكومة حمدوك متفائل بقرب تسليم السلطة للمدنيين





أطلق نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حكومة رئيس الوزراء المستقيل ” حمدوك” بشريات للثوار بقرب تسليم السلطة للمدنيين.

وحدد مفرح في تدوينة على صفحته بـ(فيس بوك) البشريات في اطلاق سراح المعتقلين ، ورفع حالة الطوارئ ، والاستعداد لتسليم السلطة للمدنيين ، وإلتزام العسكر بالامن والدفاع حسب منطوق قسم الولاء ، والبحث عن العدالة الانتقالية ، وعودة لجان التمكين بعد التقييم والتقويم والتعديل ، ايذاناً بحسم فوضي النظام البائد ، الذين تنفسوا الصعداء في الفترة الماضية.

وقال” بهذا ستكون الدولة في عتبة الاصلاح ، والعودة للمسار الانتقالي السليم وهي مبشرات للشعب ومنذرات للفاسدين من النظام البائد والحالمون من الانتهازيين الجدد الذين استغلوا الفرص ، وركبوا موجة الحكم دون ان يملكوا مقوماته ودون ارادة شعبنا”.

وأضاف مفرح “مع ذلك سنظل في خندق الاصرار ، والتمترس خلف الثورة واهدافها وشعاراتها إلى ان تتحقق ، وتشرق شمس الخلاص وتسطع بشعاع الحرية”.

صحيفة الصيحة