شاهد بالفيديو.. الإنتهاء من كتابة “حنبنيهو” علي طائرة سودانير





أكتملت صباح اليوم كتابة شعار “حنبنيهو” علي طائرة الخطوط الجوية السودانية الإيرباص ٣٢٠.

وكانت الطائرة التي خضعت للصيانة ومنها الطلاء الكامل قد استأنفت تشغيلها الخميس قبل رسم علم السودان وكتابة شعار “حنبنيهو” وهو الأمر الذي آثار حفيظة محبي الشركة وانصار ثورة ديسمبر المجيدة، غير أن إدارة سودانير أكدت أن الفريق الفني لم يكمل كافة عمليات الطلاء ورسم علم السودان وكتابة الشعار وأنه سيفعل ذلك اليوم السبت.



وتعد كلمة “حنبنيهو” من الشعارات المحببة لمؤيدي ثورة ديسمبر المجيدة وهي مقتبسه من قصيدة الراحل المبدع محجوب شريف: “حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتى

وطن شامخ وطن عاتى وطن خيّر ديمقراطى

وطن مالك زمام أمرو ومتوهج لهب جمرو”.

الخرطوم: طيران بلدنا