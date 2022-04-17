مُنتجون : (12) مليون دولار خسائرنا جرّاء استيراد البرتقال المصري





كشف عضو لجنة خدمات القطاع البستاني مراد عثمان، عن تكبُّد القطاع البستاني لخسائر فادحة جرّاء عدم تنفيذ قرارات وزارة التجارة والزراعة والبنك المركزي في إيقاف استيراد البرتقال المصري تُقدّر بنحو (12) مليون دولار.

وقال مراد لـ(الصيحة)، إنّ وزير الزراعة المكلف، أصدر قراراً لصالحهم بإيقاف استيراد البرتقال المصري، إلا أنه تراجع عنه خلال (24) ساعة.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة