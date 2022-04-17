تجمع المزارعين بالشمالية يرفض بيع القمح ويهدد بالإغلاق





أعلن تجمع مزارعي الولاية الشمالية رفضهم القاطع لإعلان وزير المالية الخاص بترتيبات شراء القمح بالسعر التأشيري الذي أعلن سابقاً بواقع (43) ألف جنيه لجوال القمح.

وقال رئيس تجمع المزارعين رضا الإدريسي في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس إن مزارعي الولاية يرفضون هذا السعر وأضاف: (نحن ما بنبيع للحكومة إذا عندها لينا دعم تدعمنا وبعد داك نبيع بالسعر)، وشدد الإدريسي على أن مزارع الولاية الشمالية هو المتضرر الأول من هذا السعر حتى وإن بلغ 60 ألف جنيه لجوال، وقال: “مزارع الشمالية مهدد بالسجن في حالة الاستجابة لهذا السعر التأشيري”.

وكشف الإدريسي أن هناك وفد يتواجد حالياً بالخرطوم لتسليم مصفوفة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لعدم استجابة الوالي للمصفوفة التي قدمت له، وهدد التجمع أنه في حالة عدم الاستجاية لمطالبهم فلا خيار أمامهم سوى إعلاق الطريق مرة أخرى.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي