صلاح مناع : الانتخابات المبكرة تعني عودة الإخوان





قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة ؛ صلاح مناع إن

‏الانتخابات المبكرة تعني عودة الإخوان المسلمين كما حدث في مصر و ليبيا و تونس.

و أوضح مناع في سلسلة من التغريدات على تويتر الأحد أن عدم اتفاق القوى السياسية يحتاج إلى ثورات شبابية تقود المشهد و تأسس جبهة عريضة بواسطة الشباب دون الأربعين.

و أضاف “فهم المستقبل و هم ضد الدولة القطرية و ضد دول الاقليم”.

و حذر مناع من أن انقلاب الخامس و العشرين من أكتوبر يعني عودة الإخوان إلى الحكم مضيفاً أنهم يسيطرون على 85% من جهاز المخابرات و 67% من القوات المسلحة و 60% من الشرطة.

و أضاف “خدع تنظيم الاخوان المسلمين في السودان النظام المصري ١٩٨٩ و سوق مبارك لانقلابهم للغرب ، فصنعوا إمارة إسلامية في السودان و دعموا غزو الكويت و حاولوا اغتيال مبارك و أسسوا حركة الشباب في الصومال و فجروا سفارات غربية و ادخلوا السودان قائمة الدول الإرهابية و فصلوا جنوب الوطن”.

باج نيوز