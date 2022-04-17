“خصم 22 نقطة من الاتحاد والهلال”.. هل يتحقق “حلم” جماهير النصر؟





تحلم جماهير نادي النصر بإصدار عقوبات على ناديي الاتحاد والهلال، تجعل العالمي يحصد بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

وتتمنى جماهير النصر فرض عقوبات ضد الاتحاد من جانب اتحاد الكرة بخصم 12 نقطة من رصيده في دوري المحترفين على خلفية أزمة حمد الله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية.

كما يأمل عشاق النصر في خصم 10 نقاط من رصيد الهلال في دوري المحترفين، وتغريمه ماديا بـ 27 مليون ريال، على خلفية تمديد التعاقد مع محمد كنو، بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للنصر في الفترة الحرة.

ويكتمل السيناريو الذي رسمته جماهير النصر، بفوز فريقها أمام الشباب في ديربي الرياض المنتظر إقامته عقب استئناف مسابقة الدوري السعودي، ليحصد المركز الأول، ويتم تتويجه باللقب المحلي.

وكان النصر قد قدم شكاوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الهلال والاتحاد، بسبب توقيع محمد كنو للزعيم بعد تعاقد النصر معه في الفترة الحرة، وعبدالرزاق حمد الله بعد وجود تسريبات صوتية تجمعه بالمدير التنفيذي للعميد حامد البلوي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بـ 60 نقطة، والهلال الوصيف بـ 49 نقطة ولديه لقائين مؤجلين ضد الفتح والفيحاء.

مزمز