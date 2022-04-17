بالصورة.. (بسكويت إسرائيلي) ببقالات الخرطوم يثير الغضب على منصات التواصل





أثار تداول مُنتج إسرائيلي للبيع، ببقالات العاصمة السودانية الخرطوم، جدلاً واسعاً على صفحات منصات التواصل الاجتماعي في السودان.

وكشف أحد المواطنين، بأن المنتج الإسرائيلي عبارة عن “بسكويت” مكتوب عليه بالعبرية يباع في بقالات السودان، وقد عثر عليه في بقالة بحي العمارات وسط الخرطوم.

وعبر رواد وسائل التواصل عن غضبهم تجاه دخول منتجات إسرائيلية إلى السوق السوداني، موضحين بأن دولة العدو تصدر أسوأ منتجاتها للدول العربية.

وكان مجلس الوزراء السوداني، إبان حكومة حمدوك، قد أعلن في 6 أبريل 2021، عن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، الذي أصدره السودان منذ العام 1958م، في خطوة من شأنها أن تمهد لتطبيع كامل للعلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل الذي سنّه السودان عام 1958، على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقًا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها.

كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها، ويمنع قانون المقاطعة كذلك دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر.

يَعتبر قانون مقاطعة إسرائيل كل البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنّع فيها، مهما كانت نسبته، منتجاً محظوراً.

الخرطوم: (كوش نيوز)