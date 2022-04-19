اجتماع طارئ في الهلال بسبب حادثة ”الطاهر يونس”





تطوّرات في نادي الهلال.

أفادت تقارير مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ لجنة التطبيع لنادي الهلال السوداني، دعت إلى اجتماعٍ طارئ خلال ساعات اليوم”الثلاثاء”.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ الاجتماع يجئ من أجلّ مناقشة والنظر في حادثة الاشتباكات الدامية بين نائب الرئيس الطاهر يونس ومساعد الرئيس الفاضل التوم.

وكانت تقارير، قد أشارت إلى اعتداء مساعد الرئيس الفاضل التوم على نائب الرئيس الطاهر يونس، خلال اجتماعٍ رسمي للجنة بمكتب رئيس اللجنة هشام السوباط، ما أدّى إلى إسعافه للمستشفى.

باج نيوز