شاهد بالفيديو.. البشير يكشف عن الفريق الذي يشجعه في السودان ويحكي قصة هزيمة مؤلمة في استاد الخرطوم





نشر الإعلامي السوداني المعروف الطاهر حسن التوم مقطع فيديو من حوار تلفزيوني كان قد أجراه في وقت السابق مع الرئيس السوداني المعزول عمر حسن أحمد البشير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف البشير خلال اللقاء عن بعض التفاصيل الرياضية التي عايشها قبل حكمه للسودان.

حيث قال: في البيت كلنا هلالاب وعندنا أولاد عمتنا مريخاب متعصبين جداً, وكنا نذهب بعجلاتنا من منزلنا في كوبر إلى استاد الخرطوم.

وتابع: ووقتها كان المريخ مسيطراً على لقاءات القمة ومنتصراً فيها لمتواليات وصلت 9 مرات, وفي كل مرة نمني نفسنا بالفوز على المريخ ونخرج مغلوبين.

ووأصل بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: وفي إحدى المرات خرجنا ومعي بن عمتي نفسه وذهبنا بالعجلة الخاصة بي إلى استاد الخرطوم, وخرجنا مهزمين كالعادة).

واختتم حديثه: بعد أن خرجنا وجدنا لساتك العجلة فارغة من الهواء “منفسه” الأمر الذي جعلني أقود العجلة دون أن أركب عليها من إستاد الخرطوم حتى كوبر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين