مزارعو مشروع بالجزيرة يقررون التصعيد رفضاً لخطوة حكومية





اتجه ملاك ومزارعو مشروع ألبان النوبة- شمال الجزيرة، للتصعيد رفضاً لما وصفوه بالإيجار المجحف (ثلث دولار للفدان في العام لمدة ثلاثين عاماً) الذي تحاول فرضه وزارتا المالية والزراعة بولاية الجزيرة لصالح المستثمر معاوية البرير.

وقرّروا في اجتماع لهم الأحد الماضي، بدء تصعيد ثلاثي في الشارع والإعلام والقانون لمجابهة ما اعتبروه تحدياً وتعدياً على أراضيهم الملك الحر.

والتقى في وقتٍ سابق مجلس إدارة المشروع مع عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار المبارك، وقدم شرحاً لتفاصيل أزمة توقف المشروع لأربعة مواسم نتاج مماطلة حكومة الولاية وإصرارها على تمرير عقد البرير الذي وجد رفضاً بالإجماع.

والتقى المجلس كذلك بالبرير ووزارة المالية ووزارة الزراعة ولم تكن هناك نتائج مرضية للملاك والمزارعين.

ويعاني الملاك والمزارعين من خسارة اقتصادية فادحة جراء توقف المشروع الذي تعتمد عليه آلاف الأسر.

وردّت وزارة المالية (شفاهة) على مكاتبات مجلس الإدارة وأخطرتهم بأن البرير سيأتي لمعاودة الموسم الزراعي في أراضيهم بالعقد المجحف مما أثار حفيظتهم واعتبروه استفزازاً لحقوقهم في اختيارهم لطريقة تشغيل أراضيهم. وأشار الملاك إلى أن العقد الأول تجاوزهم وكان بين وزارة المالية والبرير.