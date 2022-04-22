السعودية ..إغلاق مطعم يحضر السمبوسة في دورات المياة منذ 30 عاماً





تمكنت أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية من ضبط موقع عشوائي لتحضير السمبوسة داخل عمارة سكنية بحي الروابي، استمر في العمل منذ 30 عاماً ولا يملك التراخيص النظامية، إضافة إلى أن جميع العمالة لديه مخالفة ودون كروت صحية.

ووفق صحيفة عكاظ اعتمد المعمل في تحضير الوجبات على دورات المياه دون مراعاة لأي اشتراطات صحية، واستخدم لحوما ودجاجا وأجبانا منتهية الصلاحية بعضها منذ أكثر من عامين، إضافة لوجود حيوانات داخل الموقع، وانتشار الحشرات، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات بوزن إجمالي 1 طن، وجرى إغلاق الموقع.

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