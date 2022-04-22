بالصور.. شاب سوداني يحكي قصة نجاح ملهمة في الزراعة وتحقيق أرباح مجزية وصلت إلى 5 مليار جنيه





كشف شاب سوداني، عن قصة نجاح ملهمة في مجال زراعة القمح بالجزيرة هذا العام، وتحقيق 5 مليار جنيه كعائد أرباح مجزية، من 10 فدان خلا 4 أشهر فقط.

‏وغرّد “شهاب باشا” قائلاً: الحمد لله وبتوفيقه انتهيت من حصاد القمح بحصاد مثمر وناجح وتجربة اقل ممكن يتقال عليها مفيدة بكل صعوباتها وتحدياتها في مساحة 10 فدان.

مضيفاً: لكن في الاخير كانت النتيجة انو المليون ونص (مليار ونص) اللي دخلنا بيهو الموسم طلع بي صافي ربح 5 مليون والحمد لله.

وأضاف الباشا: ‏التحضير العملتو للارض: ديكس 3 صاجة : 100 الف، محرات وخلخال: 50 الف

تقطيع من تقانت وامات ستات: 30 الف

(غلطت انو كان مفروض احرتها واخلخلها اكتر من مرة علشان اكسر الحجر الكبير الفيها لانو كل ما هششت الارض بالمحرات كل ما انعكس على الانتاج).

‏وأردف: جاء وقت الزراعة مع نهاية شهر 11 يلا شلت التمويل من البنك الزراعي على صورة مدخلات زراعية لل 10 فدان (سماد ويوريا وبذور) فالبنك الزراعي ما بساعدك في التمويل بالكاش لا بديك الاحسن بديك المدخلات الزراعية من سماد وغيرو وبعد الحصاد بجي يشيل قيمة الحاجات المولك بيها على صورة قمح.

وتابع: ‏الفكرة انو البنك الزراعي وظيفتو الاولى والاخيرة مساعدة المزارع فكان شلت منو الاتي :

10 شوالات سيوبر (سماد) = 250 الف

10 شوالات بذور (تقاوي) = 300 الف

20 شوال ملح (يوريا) = 800 الف

باجمال تكلفة = مليون و 350 الف جنيه بعد الحصاد بجي ارجعها ليهو على صورة قمح حسب سعر القمح.

وقال الباشا: ‏اهلي المزارعين نصحوني انو اضيف سيوبر و يوريا وبذور من جيبي لضمان الانتاج العالي حسب خبرتهم وكان كلامهم صحيح مية المية :

أضفت 6 شوالات سيوبر و 6 شوالات بذور و 6 شوالات ملح يوريا كلفوني كلهم اجمالي كدا = 570 الف، اشتريت نوعين من المبيدات وسماد ورقي بي قيمة = 80 الف.

مضيفاً: ‏الحمد لله بدينا زرعنا يوم 1/12 بي اداة اسمها الشتاتة اصلا وظيفتها ما الزراعة لكن خبرة مزارعين كمان، الشتاتة بتشتت القمح وبكون التركتر التاني ورانا بالخلخال ( الخرباش ) علشان يقلب التربة.

وختم تجربته قائلاً: ‏شهر اربعة جا بي فرحتو الحمد لله الحصاد كان مفرح بواقع 180 جوال

تكاليف الحصاد = 450 الف

قيمة الشوال 43 الف

ايراد كامل = 7,700,000

خسارة البنك = 1,350,000

خسارتي الشخصية 1,350,000

صااافي الربح = 5,000,000، مضيفاً (الحمد لله كانت اربعة شهور جدا مفيدة من الناحية العقلية قبل المادية).

الخرطوم: (كوش نيوز)