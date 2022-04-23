(9) آلاف قنطار خسائر حريق محلج بالجزيرة





أعلن مدير إدارة الدفاع المدني بولاية الجزيرة، العميد شرطة محمد الأمين النعيم أن أسباب الحريق الذي شب أمس الأول بمحلج محمد يوسف بالمنطقة الصناعية بمارنجان حتى الآن قيد التحري.

وأكد النعيم في تصريح بحسب (سونا) أمس مشاركة (7) ضباط و(20) عسكرياً وخمس عربات إطفاء و(4) لودرات و(5) قلابات في إطفاء الحريق الذي استمر لما يقارب الـ12 ساعة.

من جانبه أعلن مدير المحلج مقداد محمد يوسف أن الخسائر بلغت 9 آلاف قنطار من القطن، فيما تم إنقاذ 17 ألف قنطار، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الدفاع المدني في احتواء الحريق وإنقاذ المنطقة الصناعية من كارثه حقيقة، وأشار إلى أن المحلج يقع وسط (7) محالج.

صحيفة اليوم التالي