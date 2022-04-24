80 مليون جنيه مرتبات موظفي سودانير شهرياً





كشفت مصادر عن أن أجور القوة العاملة بشركة الخطوط الجوية السودانية تبلغ شهرياً ٨٠ مليون جنيه “٨٠ مليار جنيه بالقديم”، وتوقعت أن ترتفع إلى مائة مليار عقب إعادة مفصولي لجنة إزالة التمكين إلى العمل بقرار من المحكمة العليا.

وتواجه سودانير أزمة حادة في الإيرادات التي أكدت المصادر أنها لاتغطي المنصرفات وان البون شاسعاً بينهما، ولفتت إلى أن عدد العاملين بالشركة يتجاوز ألف وخمسمائة عامل.

ونوهت المصادر إلى أن المفصولين الذين تمت إعادتهم طالبوا بمخصصات فترة توقفهم.

وأخيراً نجحت إدارة الشركة في إعادة طائرة الإيرباص ٣٢٠ إلى التشغيل حيث تسير رحلات مجدولة الي القاهرة، جوبا ونيالا،وتسعي لشراء او إيجار طائرة لزيادة اسطولها.

الخرطوم: طيران بلدنا