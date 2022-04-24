أسر الشهداء: أوكلنا محامين لمتابعة قضية فض الاعتصام بالمحكمة الجنائية





أعلن رئيس منظمة أسر الشهداء فرح عباس لـ(السوداني) عن خطوات اتخذتها المنظمة تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وتوكيل عدد من المحامين الهولنديين والسودانيين بشأن جريمة فض اعتصام القيادة العامة.

وعزا الخطوة إلى عدم وجود الرغبة والإرادة من القضاء السوداني لتحقيق العدل. وقال عباس فرح إن توقعاتهم عن لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام برئاسة د. نبيل اديب المحامي، كانت في محلها مشيراً إلى ان اللجنة منذ تأسيسها لم تخدم قضية الشهداء وتعمل على اطالة الاجال الزمنية للاعلان عن نتائجها.

وأضاف: “الانقلابيون عندنا متهمون بقتل ابنائنا ولا يمكن ان يمتلكوا ارادة لتحقيق العدالة”.

صحيفة السوداني