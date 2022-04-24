لماذا لم يسدد رونالدو ركلة الجزاء أمام أرسنال؟ المدرب يكشف السبب





كشف رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن أسباب عدم تسديد البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة الجزاء ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال رانجنيك مؤكدا أن الأمر لم يكن بالاتفاق بينه وبين البرتغالي في تصريحات صحفية أدلى بها رانجنيك عقب المباراة لصالح “سكاي سبورت: “لقد تحدثت مع رونالدو بعد المباراة وسألته عن سبب تركه لركلة الجزاء”.

مضيفا: “رد رونالدو وقال لي أنه لم يكن يشعر بأنه يجب أن يسدد ركلة الجزاء تلك، ولهذا أخبر برونو أن يقوم بتنفيذها”.

وأردف عن المواجهة: “لقد أظهرنا رد فعلنا وتحسن الأداء في المباراة بالمقارنة بما حدث في لقاء ليفربول الأخير”.

وتابع: “بالرغم من ذلك فرطنا في أهداف سهلة وهدف آخر في بداية المباراة، وكانت لدينا فرصة لتشتيت الكرة أكثر من مرة قبل تسجيلهم”.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر بثلاثة أهداف لهدف أمام أرسنال في مواجهة ملعب الإمارات ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 6 نقاط ولدى المدفعجية مباراة أقل، لتتقلص آمال “الشياطين الحمر” بالمشاركة في دوري الأبطال.

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